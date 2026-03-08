Aksu\'dan İftar ve Bölge Mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "Siyonist barbarlığın, Amerika'yla beraber İsrail'in, İran'a haksız, hukuksuz, hiç bir insani, ahlaki, vicdani değer taşımayan saldırıları sonucu bölge adeta bir kaos iklimine sürükleniyor. Temennimiz yine bu mübarek günlerde bu olayın da son bulması." dedi.

Aksu, MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Sarıyer'deki il binası karşısındaki parkta kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Aksu, geleneksel hale gelen iftarda İstanbullularla bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul'da il başkanlığının yanı sıra 15 ilçede de iftar çadırlarının kurulduğunu belirten Aksu, bu vesileyle her gün 10 bine yakın vatandaşla iftarda buluştuklarını dile getirdi.

Aksu, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatarak, "Sizin ve tüm kadınların da kadınlar gününü kutluyorum. Kadına şiddetin son bulduğu, kadının ekonomik, sosyal ve siyasi alanın her cephesinde daha çok yer aldığı bir dünya, bir Türkiye arzu ediyoruz. Bu ramazan gününde en çok açlıktan sefaletten, savaşlardan etkilenen kadınlar ve çocuklar. İnşallah bunların son bulmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye meseleyi yakından takip ediyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, bölgenin en sıkıntılı günlerini yaşadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Siyonist barbarlığın, Amerika'yla beraber İsrail'in, İran'a haksız, hukuksuz, hiç bir insani, ahlaki, vicdani değer taşımayan saldırıları sonucu bölge adeta bir kaos iklimine sürükleniyor. Temennimiz yine bu mübarek günlerde bu olayın da son bulması. Türkiye meseleyi yakından takip ediyor, Türk dünyası yakından takip ediyor. İnşallah bu girişimlerin sonucunda bölgemize huzur, istikrar gelir, silahlar susar ve bir ateşkes de sağlanmış olur. "

"Terörsüz Türkiye" sürecini vurgulayan Aksu, iç cephenin güçlenmesinin ne kadar önemli olduğunu belirtti."

Aksu, önemli olanın Türkiye olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ederek gerekli tedbirlerin devlet tarafından alındığını ifade ederek, "Bu arada bir savaş oluyor, sosyal medya savaşı da beraberinde yürüyor. Büyük bir kirlilik var. Burada büyük bir ahlaksızlık var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu tür provokasyonlara karşı uyanık olmasında yarar var. Resmi kurumlarımızın, devletimizin yetkililerinin yapacakları veya yaptıkları açıklamalara itibar etmeleri bu anlamda son derece önemli." ifadelerini kullandı.

İftar programına, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile çok sayıda partili katıldı.