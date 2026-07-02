İki belde, sınır yüzünden karşı karşıya geldi - Son Dakika
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İki belde, sınır yüzünden karşı karşıya geldi

İki belde, sınır yüzünden karşı karşıya geldi
02.07.2026 16:34  Güncelleme: 16:43
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Niğde'nin Aktaş Belediye Başkanı Kamber Türkmen, Gümüşler beldesiyle aralarındaki idari sınır tartışmasının yargıda olduğunu, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti. Türkmen, Çamlık bölgesinin Aktaş sınırlarında olduğunu ve hukuki itirazlarının sürdüğünü ifade etti.

Niğde'nin Aktaş Belediye Başkanı Kamber Türkmen; Aktaş ile Gümüşler beldeleri arasında devam eden idari sınır tartışmasına ilişkin açıklama yaparak, sürecin yargıda olduğunu ve henüz kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmadığını söyledi.

Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan'ın, iki belde arasındaki idari sınırın belirlenmesine yönelik komisyon çalışmasının tamamlandığını ve yaklaşık 1000 dönümlük alanın Gümüşler beldesi sınırlarında kaldığı yönündeki açıklamalarının ardından konuşan Türkmen, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkmen Çamlık bölgesinin Aktaş Kasabası Devlet Mahallesi sınırları içerisinde yer aldığını belirterek, 26 Kasım 2024 tarihinde söz konusu alanın kasabanın kullanımına tahsis edilmesi için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Türkmen, başvurunun amacının bölgeyi kamp, karavan ve mesire alanı olarak düzenleyerek kamu yararına hizmete sunmak olduğunu kaydetti. Niğde Valiliği komisyon kararına karşı hukuki itirazda bulunduklarını belirten Türkmen, davanın Niğde İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle devam ettiğini söyledi. Sürecin henüz sonuçlanmadığını vurgulayan Türkmen, "Yargı süreci tamamlanmadan kamuoyuna kesinleşmiş bir karar varmış gibi açıklamalar yapılması doğru değildir" ifadelerini kullandı. Komisyon kararında esas alınan ve '1953 sınırı' olarak ifade edilen uygulamaya ilişkin de hukuki girişimlerinin sürdüğünü belirten Türkmen, söz konusu belgede yer alan '8. kilometre taşı', 'Seçir Tepe' ve 'Andaval Belen' gibi sınır tariflerinin teknik olarak açık şekilde tanımlanmadığını savundu. Türkmen, "Seçir Tepe adıyla bilinen bir yer dahi mevcut değildir. Belirsizlikler içeren bir belgeye dayanılarak sınır tespiti yapılmasının hukuken sağlıklı olmadığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. Konunun barajla ilgili olmadığını dile getiren Türkmen, "Barajın büyük bölümü zaten Aktaş sınırları içerisindedir. Bu meselenin iki kasaba halkına da hiçbir faydası yoktur. Gümüşler halkının da bu tartışmadan memnun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Aktaş ve Gümüşler'in iki kardeş kasaba olduğunu vurgulayan Türkmen, açıklamasında "Bizler iki kardeş kasaba arasında yıllardır süregelen dostluk ve kardeşlik bağlarının zarar görmesini istemiyoruz. Bu konunun siyasi ya da kişisel bir gösteriye dönüştürülmesi kimseye fayda sağlamaz. Gümüşler'in bir metresinde dahi gözümüz yoktur. Biz onların bir metresini istemeyiz, onlar da Aktaş'ın bir metresini istemesin. Hukuka, adalete ve devletimizin kurumlarına güveniyoruz. Sürecin hakkaniyet içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kamber Türkmen, Yerel Haberler, Gümüşler, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Politika İki belde, sınır yüzünden karşı karşıya geldi - Son Dakika

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