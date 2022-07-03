Akyamaç köyündeki sandıktan ikinci kez "Hayır" çıktı - Son Dakika
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Akyamaç köyündeki sandıktan ikinci kez "Hayır" çıktı

03.07.2022 17:54
Akyamaç köyündeki sandıktan ikinci kez "Hayır" çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyü Katırcılar mevki seçim sonucunda 20'si evet, 45' ise hayır oyu kullanırken 2 oy geçersiz çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyü Katırcılar mevki seçim sonucunda 20'si evet, 45' ise hayır oyu kullanırken 2 oy geçersiz çıktı. Sandıktan belediyeye 'Hayır' çıktı.

İlçeye bağlı mücavir alan sınırları içinde kalan Akyamaç köyü sakinleri plebisit seçimi heyecanı yaşandı. Sabah saatlerinde tek sandıkla başlayan seçim için 78 köy seçmenin 67'si oylarını kullandı. Seçim sonucunda tek sandıktan çıkan oylamada 'Evet' diyenler 20 kişi iken 'Hayır' diyenler ise 45 kişi olurken 2 kişi de geçersiz oy kullandı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akyamaç köyündeki sandıktan ikinci kez 'Hayır' çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyamaç köyündeki sandıktan ikinci kez "Hayır" çıktı - Son Dakika
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