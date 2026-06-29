Ala'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Ala'dan İsrail'e Sert Tepki

29.06.2026 20:09
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Efkan Ala, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını lanetleyerek uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olan Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırılar, uluslararası hukuk normlarının alenen ayaklar altına alınmasıdır. İsrail'in bu vahşi eylemleri, bölge barışını dinamitleyen ve sivil halkı hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Masum Suriye halkının can güvenliğini hiçe sayan bu işgalci saldırılar, bölgedeki krizi derinleştirmektedir. Özellikle Suriye'nin 2024 Aralık ayından itibaren göstermiş olduğu istikrar çabası ve toparlanma iradesini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barışa ve güvenliğe karşı kasıtlı bir sabotajdır. Sorumluluğunun bilincinde olan tüm uluslararası aktörleri, devletleri ve insan hakları örgütlerini göreve çağırıyoruz: Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı caydırıcı yaptırımlar uygulamalı ve Suriye'nin egemenliğini korumak için somut adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ala'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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