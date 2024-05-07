Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı ve Yönetimi CHP'ye Katıldı - Son Dakika
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Politika

Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı ve Yönetimi CHP'ye Katıldı

Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı ve Yönetimi CHP\'ye Katıldı

Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ başta olmak üzere toplam 8 kişi İYİ Parti yönetimi ve partisinden istifa ederek, CHP'ye katıldı. Katılım törenine CHP İlçe Başkanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Alaşehir Belediye Başkanı da katıldı.

07.05.2024 15:56  Güncelleme: 16:00
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Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ başta olmak üzere toplan ilçe yönetiminde 8 kişi İYİ Parti yönetimi ve partisinden istifa ederek, CHP'ye katıldı.

Alaşehir CHP Lokalinde düzenlen törene Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldılar. İYİ Parti ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Kamil Yılmaz, Ömer Senir, Adem Sönmez, Müşerref Saruhan, Suat Saruhan, Emine Bozdağ ve Hasibe Bozdağ partilerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek, CHP'ye katıldı. Ayrıca Toygar Mahallesi Muhtarı Yusuf Aşkın, Emekli öğretmen Cahit Karaman da partiye üye oldu. Üyelerin rozetlerin CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taktı.

Katılım töreninde konuşan Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek, partisine katılanların isimlerini birer birer sayarak teşekkür etti. İYİ Parti'den ayrılan ilçe başkanı ve ekibi adına konuşan Volkan Bozdağ, "İYİ Parti'ye gönül vermiş ne kadar İYİ Partili arkadaşlarım eğer ki siyaset insan kazanma sanatıysa, ben zaten kazandım. Benim için her zaman varsınız var olacaksınız, İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmış, hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim. Rayından çıkmış tren vagonları gibi ekonomisinden, işçisinden, emekçisinden, sermayesinden dağılmış bir ülke halindeyiz. Bu ülkemiz için, genel başkanımız Özgür Özel'e destek için bizde varız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı ve Yönetimi CHP'ye Katıldı - Son Dakika

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