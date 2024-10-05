Albayrak'tan Atık Dökülmesine Tepki

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediyesince kentteki boş bir araziye atık dökülmesini eleştirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Orhangazi Mahallesi'nde yaşanan olay nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Çevreye duyarlı olunması çağrısında bulunan Albayrak, "Keşke şehrimiz böyle konularla gündem olmasa. Umarım gereken ders alınmıştır." ifadesini kullandı.