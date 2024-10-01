Albayrak\'tan Mısır Alım Seansı Ziyareti

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Başkan Albayrak, üreticiler ile birlikte mısır alım seansına katıldı.

Ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan Albayrak, seanslarda fiyatların beklentinin üzerinde olduğunu söyledi. Başkan Albayrak, "Mısırdaki bereket çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Bu sabah, Eskişehir Ticaret Borsası'nda üretici kardeşlerimiz ile birlikte mısır alım seansına katıldık. Seanslarda fiyatlar beklentilerin epey üstünde ve haliyle keyifler yerinde maşallah. Hayırlı ve bereketli olsun. ETB Başkanımız Ömer Zeydan ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR