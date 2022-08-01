TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Birlik ve beraberliğimize yönelik bu saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır"

Alevi STK'larına ve cemevlerine yönelik saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirten Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Birlik ve beraberliğimize yönelik bu saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında haftalık değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Sarıgül, Alevi STK'larına ve cemevlerine yönelik saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Birlik ve beraberliğimize yönelik bu saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Geçmişten bu yana benzer saldırı, tuzak ve provokasyonlara rağmen kardeşliğimizi bozamadılar, yine bozamayacaklar. Hacı Bektaş-ı Veli'nin, 'Bir olun, iri olun, diri olun' mesajı yolumuzu aydınlatmaya, gönüllerimizi bir tutmaya inşallah devam edecek" ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sınavına tabi tutulmalarına karşı olduklarını da vurguladı. Sarıgül ayrıca, kendi iktidarlarında Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksikleri gidereceklerini, öğretmenler arasındaki farklılıkları kaldırarak hepsini kadroya alacaklarını ve atanamayan öğretmenlerin hepsini bir yıl içinde atayacaklarını açıkladı. - ANKARA