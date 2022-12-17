ALF Araştırma, 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonucunu paylaştı! İlk 5'te AK Partili tek belediye var - Son Dakika
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ALF Araştırma, 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonucunu paylaştı! İlk 5'te AK Partili tek belediye var

17.12.2022 14:04

ALF araştırma, düzenlediği 2022'nin en başarılı belediye başkanları anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İlk sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı araştırmada ilk 5'e AK Partili belediye olarak sadece Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yer alması dikkat çekti.

Yaptıkları icraatlar, açılışlar ve açıklamalar ile ülke gündeminde geniş yer bulan belediye başkanları, son ankette vatandaşlara soruldu. ALF araştırma şirketi, "2022 yılının en başarılı belediye başkanları" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İMAMOĞLU ZİRVEDE

30 büyükşehirde 14 bin kişiyle yapılan ankete göre ilk dört sırada CHP'li belediyeler yer aldı. Listenin en başında yüzde 62,2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Onu yüzde 60,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Anket sonuçlarına göre üçüncü sırada yüzde 58,7 ile Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer, dördüncü sırada ise yüzde 58 ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bulundu.

İLK 5'TE SADECE BİR AK PARTİLİ BELEDİYE YER ALDI

Listenin en dikkat çeken detayı ise ilk 5'te AK Partili belediyelerden sadece bir tanesinin yer alması oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmanın beşinci sırasında bulundu. Şahin'in oy oranı ise yüzde 57,2 olarak açıklandı.

YORUMLAR (2)
  • Hızır Ekşi: İmamoğlu birincimi?kimle yapıldı bu anket,sondan birinci olur ancak ne yapmış bu adam İstanbul'da Cevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır
  • Kutay Soysal: Uyduruk tiyatyo senaryosu gibi 1. ci olan imamoğlunun başarılarını yazında bizde bilelim istanbulda yaşayan halk olarak.........iii Cevap Yaz 18 18 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: ALF Araştırma, 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonucunu paylaştı! İlk 5'te AK Partili tek belediye var - Son Dakika
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