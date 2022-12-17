ALF Araştırma, 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonucunu paylaştı! İlk 5'te AK Partili tek belediye var

Yaptıkları icraatlar, açılışlar ve açıklamalar ile ülke gündeminde geniş yer bulan belediye başkanları, son ankette vatandaşlara soruldu. ALF araştırma şirketi, "2022 yılının en başarılı belediye başkanları" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İMAMOĞLU ZİRVEDE

30 büyükşehirde 14 bin kişiyle yapılan ankete göre ilk dört sırada CHP'li belediyeler yer aldı. Listenin en başında yüzde 62,2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Onu yüzde 60,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Anket sonuçlarına göre üçüncü sırada yüzde 58,7 ile Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer, dördüncü sırada ise yüzde 58 ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bulundu.

İLK 5'TE SADECE BİR AK PARTİLİ BELEDİYE YER ALDI

Listenin en dikkat çeken detayı ise ilk 5'te AK Partili belediyelerden sadece bir tanesinin yer alması oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmanın beşinci sırasında bulundu. Şahin'in oy oranı ise yüzde 57,2 olarak açıklandı.