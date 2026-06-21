Ali Çelik Uşak\'ta Danışma Toplantısına Katıldı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ali Çelik, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nın düzenleyeceği İl Danışma Meclisi Toplantısı için Uşak'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Uşaklı Ali Çelik, AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından organize edilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için Uşak'a geldi. Bakan Yardımcısı Çelik, AK Parti Uşak İl Başkanlığı binası önünde İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak Milletvekilleri Fahrettin Tuğrul ve partililer tarafından karşılandı. Çelik, daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı'ndaki şeref defterini imzaladı. Partisinin il başkanlığındaki ziyaretin ardından Çelik, Kızılcasöğüt Belde Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi toplantısına katılmasının ardından kentten ayrılacağı belirtildi.