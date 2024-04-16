Ali Kemal Derin, başkan yardımcılarını atadı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından halkın teveccühüyle belediye başkanlığı görevine başlayan Ali Kemal Derin yeni dönemde kendisine yardımcılık görevini üstlenecek isimleri de belirledi. Buna göre Belediye Meclis üyeleri Aziz Solmaz ve İrfan Güleç, başkan yardımcılığı görevlerine atandı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Aziz Solmaz ve İrfan Güleç'in yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Derin, "Yeni dönemde birlikte görev yapacağımız başkan yardımcılarımızın atamasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Seçim sürecinde birlikte çalıştığımız ve belediye meclis üyelerimiz Aziz Solmaz ve İrfan Güleç başkan yardımcılığı görevini yürütecek. Aldığımız ve bundan sonraki alacağımız kararlar ilçemize hayırlı olsun. Halkımıza şu sözü veriyorum ki hiç yorulmadan büyük bir enerjiyle şehrimiz için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Öte yandan bugün yoğun bir ziyaret gününü geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Derin, "Sağolsunlar halkımız bir kez daha teveccühlerini göstererek makamımızda bizleri ziyaret ediyor. Öyle görünüyor ki bir süre daha bu ziyaret yoğunluğu devam edecek. İlgi gösteren ve başarı dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA