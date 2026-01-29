Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de kalıcı bir ortak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de kalıcı bir ortak

Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler\'de kalıcı bir ortak
29.01.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Panama'da PARLATINO Dönem Başkanı Rolando Gonzales ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Dönem Başkanı Rolando Gonzales ile Panama'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, küresel sistemde yaşanan dönüşüm süreci, Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki ilişkiler ile Venezuela başta olmak üzere bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Parlamenter diplomasi çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Türkiye'nin bölgeye yönelik artan siyasi, ekonomik ve kurumsal açılımlarına dikkat çekildi.

Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de kalıcı bir ortak

TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE YÖNELİK İHRACATI 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin PARLATINO'da gözlemci üye statüsüyle yer almasının, bölge parlamentoları ile ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını belirten Şahin, son yıllarda Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle ilişkilerde kaydedilen somut ilerlemelere vurgu yaptı. Bu kapsamda, Türkiye'nin bölgeye yönelik ihracatının yaklaşık 15 milyar dolar seviyesine ulaştığı, Türk Hava Yolları'nın Latin Amerika ve Karayipler'de 8 ülkede 9 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de kalıcı bir ortak

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER BÖLGESİNDE 19 ÜLKENİN BAŞKENTİNDE BÜYÜKELÇİLİK AÇILDI

Ayrıca, Türkiye'nin bölgeyle diplomatik ilişkilerini kurumsal düzeyde derinleştirmek amacıyla Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 19 ülkenin başkentinde büyükelçilik açtığı, bunun Türkiye'nin çok boyutlu ve dengeli dış politika vizyonunun önemli bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Görüşmede taraflar, Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri arasında siyasi diyalogun, ekonomik iş birliğinin ve parlamentolar arası temasların daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bölgesel istikrar, karşılıklı anlayış ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de kalıcı bir ortak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Binlerce kez paylaşıldı Sergen Yalçın’ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
Binlerce kez paylaşıldı! Sergen Yalçın'ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:44:32. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de kalıcı bir ortak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.