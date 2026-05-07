Ali Zeydi Yeni Hükümet Programını Sundı
Ali Zeydi Yeni Hükümet Programını Sundı

07.05.2026 22:41
Irak Başbakan Adayı Ali Zeydi, yeni hükümet programını Meclis Başkanı'na sundu, güven oylaması bekleniyor.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Irak Başbakan Adayı Ali Zeydi, yeni hükümete ilişkin bakanlık programını Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'ye sundu.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi'nin yeni hükümet sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nin açıklamasına göre Zeydi, Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi ile bir araya gelerek kurulacak yeni hükümete ilişkin bakanlık programını meclis başkanına sundu. Programın, incelenmek üzere milletvekillerine dağıtılacağı, kabine listesinin ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmede hükümete güvenoyu verilmesi sürecinin tamamlanması için ortak koordinasyon ve iş birliğinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hükümet programının anayasal ve yasal çerçevede hükümetin görev ve sorumluluklarının temelini oluşturduğu ifade edildi.

Irak Meclisi'nin, Ali Zeydi hükümeti için gelecek hafta güven oylaması yapması bekleniyor.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Ali Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ali Zeydi, Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı olarak Irak mevcut Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin yerine göreve aday gösterilmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

