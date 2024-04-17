Aliağa Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi için toplandı

Politika

Aliağa Belediye Meclisi 2024-2029 döneminin ilk meclisi için toplandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanan Nisan 2024 olağan meclisinde bir yıl süreyle görev yapacak olan komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra gerçekleştirilen ilk meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meclis başkan vekilleri, katip üyeler, encümen üyeleri ile komisyon üyelerinin belirlenmesiyle devam etti.

"Aliağa'mıza hep birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olsun"

Yeni dönemin ülkeye ve Aliağa'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "31 Mart Yerel Seçimleri ile ülke genelinde olduğu gibi Aliağa halkımız da sandık başına giderek belediye başkanlığında şahsımızı, meclis üyeliğinde ise siz değerli meclis üyelerini yetkilendirdi. Aliağamıza hep birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur inşallah" dedi.

Komisyon üyeleri seçimi yapıldı

5 Mart 2024 tarihli meclis tutanağının okunup oylanmasının ardından üye seçimlerine geçildi. Yapılan üye seçimleri ile meclis başkan vekilliği, meclis katipliği, belediye encümen üyeliği ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. - İZMİR