Aliağa Belediye Meclisi 2024-2029 döneminin ilk meclisi için toplandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanan Nisan 2024 olağan meclisinde bir yıl süreyle görev yapacak olan komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra gerçekleştirilen ilk meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meclis başkan vekilleri, katip üyeler, encümen üyeleri ile komisyon üyelerinin belirlenmesiyle devam etti.
"Aliağa'mıza hep birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olsun"
Yeni dönemin ülkeye ve Aliağa'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "31 Mart Yerel Seçimleri ile ülke genelinde olduğu gibi Aliağa halkımız da sandık başına giderek belediye başkanlığında şahsımızı, meclis üyeliğinde ise siz değerli meclis üyelerini yetkilendirdi. Aliağamıza hep birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur inşallah" dedi.
Komisyon üyeleri seçimi yapıldı
5 Mart 2024 tarihli meclis tutanağının okunup oylanmasının ardından üye seçimlerine geçildi. Yapılan üye seçimleri ile meclis başkan vekilliği, meclis katipliği, belediye encümen üyeliği ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. - İZMİR
Son Dakika › Politika › Aliağa Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi için toplandı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-31' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 18 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları aldatıcı yöntemlerle dolandırdığı ve toplamda 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.
ABD ve AB, İsrail'e yönelik saldırının ardından İran'a daha fazla yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıkladı. İsrail ise müttefiklerini Tahran'ın füze programına yaptırım uygulamaya çağırdı. Birleşmiş Milletler'in İran'ın füze programıyla ilgili yaptırımlarının süresi Ekim ayında doldu. İsrail'in Genelkurmay Başkanı, İran'ın saldırısının cevapsız kalmayacağını belirtti. Dünya liderleri ise taraflara itidal çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki yardım krizi ve İran saldırısıyla karşı karşıya. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e baskı yaparak yardım çabalarını artırmasını istiyor. Ancak Netanyahu, aşırı milliyetçi müttefiklerinin baskısı altında ve Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İran ise misilleme tehdidinde bulunuyor ve Orta Doğu'da daha büyük bir savaşın işaretlerini veriyor.
Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşı ABD, İngiltere ve Fransa ile güçlerini birleştirme kararı alması tepkiyle karşılandı. Ürdün, İran'ın tehditkar yorumları üzerine İran Büyükelçisi'ni çağırdı. Ürdün-İsrail ilişkileri ve Ürdün'ün İsrail karşıtı protestolara verdiği destek tartışmalara neden oldu.
İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 86 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Foça açıklarında bir lastik botta yakalanan 14 düzensiz göçmenin yanı sıra, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen başka bir lastik botta da 43 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ilçesinde ise karada 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısını tekrar sunmasına karşı düzenlenen protesto gösterisinde 11 kişi gözaltına alındı. Gösteriler, yasa tasarısının parlamentoda görüşülmesine tepki olarak devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tanzanya'nın Dışişleri ve Doğu Afrikayla İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba'yı Dışişleri Bakanlığı'nın Resmi Konutunda ağırladı.
Pendik Belediye Meclisi'nde CHP meclis üyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye resminin asılması ile ilgili önerge verdi. Belediye Başkanı Cin ise, 'Siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız ben de Ekrem Bey'in resmini asacağım' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?