Alican Sınır Kapısı 'Talat Paşa' Oluyor - Son Dakika
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Politika

Alican Sınır Kapısı 'Talat Paşa' Oluyor

Alican Sınır Kapısı \'Talat Paşa\' Oluyor
02.07.2025 20:55
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İYİ Parti, Alican Sınır Kapısı'nın isminin 'Talat Paşa' olarak değiştirilmesi için teklif verdi.

İYİ Parti TBMM grubu, Türkiye ve Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın isminin, 'Talat Paşa Sınır Kapısı' olarak değiştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve 28 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde, "Tarih, yalnızca olup bitenlerin kaydı değildir; aynı zamanda milletlerin kimliğini inşa eden, hafızasını diri tutan ve gelecek nesillere aktarılan büyük mücadelelerin, büyük liderlerin ve büyük fikirlerin mirasıdır. Bu mirası yaşatmak, devlet aklının olduğu kadar, millet vicdanının da en temel sorumluluğudur. İşte bu sorumluluğun bir gereği olarak; önemli sınır kapılarımızdan biri olan Alican Sınır Kapısı'nın, 'Talat Paşa Sınır Kapısı' olarak yeniden adlandırılması, tarihimize, bağımsızlık mücadelemize ve milli hafızamıza sahip çıkma iradesinin somut bir tezahürü olacaktır. Talat Paşa, Türk milletinin kader çizgisinin en sert virajlarında Devletin sorumluluğunu omuzlayan, imparatorluk enkazı altından bir milletin varlık bilincini yeniden ayağa kaldıran öncü şahsiyetlerden biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sadrazamlık görevinde bulunmuş, yalnızca siyasi bir lider değil; aynı zamanda milletin varlık ve beka mücadelesinin mimarlarından biri olmuştur" denildi.

'SINIR KAPISININ TALAT PAŞA'NIN İSMİYLE ANILMASI SAYGI NİŞANESİDİR'

Talat Paşa'nın hayat hikayesinin anlatıldığı teklifin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Alican Sınır Kapısı'nın Talat Paşa'nın ismiyle anılması, coğrafyamıza kazınacak bir saygı nişanesidir. Bu değişiklik, yalnızca bir tabelanın değiştirilmesi değil; Türk milletinin kendi tarihine, kendi kahramanlarına ve kendi hafızasına sahip çıkma iradesinin güçlü bir beyanıdır. Çünkü Milli kahramanlarını unutan milletler, zamanla kendilerini de unutur. Alican Sınır Kapısı'nın adının değiştirilerek Talat Paşa'nın isminin verilmesi, aynı zamanda düşman karşısında dimdik duran bir milletin, sınırlarına kendi tarihi kimliğini mühürlemesidir. Bu adım, hem milletimizin genç kuşaklarına tarih şuuru kazandırmak, hem de devletimizin tarihi sürekliliğini ve onurlu geçmişini hatırlatmak adına büyük bir anlam taşımaktadır. Bu vesileyle, Talat Paşa'nın adını devletimizin stratejik ve sembolik önemi büyük olan bir sınır kapısında yaşatmak; onun ideallerine, mücadelesine ve fedakarlıklarına layık bir selam olacaktır."

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ermenistan, Talat Paşa, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Alican Sınır Kapısı 'Talat Paşa' Oluyor - Son Dakika

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