Aliyev Orta Koridor transitinin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 20 arttığını söyledi - Son Dakika
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Aliyev Orta Koridor transitinin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 20 arttığını söyledi

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Aliyev Orta Koridor transitinin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 20 arttığını söyledi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenbaşı'ndaki zirvede Hazar ulaşım altyapısının Orta Asya'yı pazarlara bağladığını söyledi. Aliyev, Hazar üzerinden taşımacılığın arttığını, Orta Koridor'da transitin bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık yüzde 20 yükseldiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Hazar'ın her iki kıyısındaki ulaşım altyapısı, Orta Asya'yı Azerbaycan'a ve ardından uluslararası pazarlara bağlamak için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Orta Asya Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrine geldi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı.

Bugün Azerbaycan'da Orta Asya ülkelerinin sermayesiyle 400'den fazla şirketin aktif olarak faaliyet göstermekte olduğunu belirten Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan'ın Orta Asya ülkeleriyle ticaret hacmi yüzde 50'den fazla arttı. Son yıllarda Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile ortak yatırım fonları kurdu. Bu fonların her birinin sermayesi yüz milyonlarca doları buluyor. Bu yatırım fonlarının sunduğu fırsatların, özellikle ortak projelerin uygulanması, yeni üretim alanlarının oluşturulması ve sanayi işbirliğinin genişletilmesi için daha aktif bir şekilde kullanılması gerekmekte. Sadece karşılıklı ticareti artırmak değil, aynı zamanda birlikte yatırım yapmak, üretim yapmak ve dış pazarlara girmek de önemlidir" dedi.

"Bugün Hazar üzerinden yapılan taşımacılık hacminde önemli bir artış var"

Aliyev, Hazar Denizi'nin bugün ülkeler arasındaki ulaşım bağlantılarında giderek daha büyük rol oynadığını belirterek, "Hazar'ın her iki kıyısındaki ulaşım altyapısı, Orta Asya'yı Azerbaycan'a ve ardından uluslararası pazarlara bağlamak için büyük önem taşımaktadır. Bugün Hazar üzerinden yapılan taşımacılık hacminde önemli bir artış var. Ortak görevimiz bu güzergahları daha verimli ve rekabetçi hale getirmektir. Orta Koridor ise giderek daha önemli hale gelmekte. Geçen yıl bu güzergahtaki transit taşımacılık hacmi yüzde 10'dan fazla, bu yılın ilk 8 ayında ise yaklaşık yüzde 20 arttı" dedi.

Bu işbirliği formatının jeopolitik öneminin enerji ve ulaştırma sektörlerindeki ortak projelerle sınırlı olmadığını belirten Aliyev, "Ülkelerimizin barışı, güvenliği, siyasi ve ekonomik istikrarı, tüm başarılarımızın temelidir. Orta Asya ülkelerinin ve Azerbaycan'ın gelecekteki başarılı gelişiminin garantisidir ve karşılıklı faaliyetlerimizin güçlendirilmesinin temelidir" dedi.

Toplantının sonunda liderler, Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyeti Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı Ortak Bildirisi ve Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyeti Devlet Başkanları İstişare Toplantısı Yönetmelik Belgelerine İlişkin Karar'ı imzaladılar.

Kaynak: İHA
İlham AliyevOrta AsyaPolitikaEkonomiUlaşımDünyaSon Dakika

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