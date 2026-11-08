Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan halklarının kardeşliğini vurguladı

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan halklarının kardeşliğini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan halklarının kardeş halklar olduğunu belirtti. Aliyev, kendileri kadar birbirine yakın başka halk ve devlet bulunmadığını ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?