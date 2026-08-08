Aliyev ve Trump, Barış Anlaşmasını Gözden Geçirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile paraflanan barış anlaşmasının yıl dönümü kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Görüşmede taraflar, Washington Barış Zirvesi'nin yıl dönümü vesilesiyle memnuniyetlerini ifade ederken, Trump'ın öncülüğünde imzalanan Ortak Bildiri ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın paraflanmasının bölgede çatışmaya son verdiği ve barışı tesis ettiği vurgulandı. Aliyev, Washington Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapması ve barış gündemine verdiği katkılardan dolayı Donald Trump'a teşekkürlerini iletti. Trump da barış sürecinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in rolünü takdir etti. Görüşmede, geçtiğimiz 1 yıl içerisinde bölgede barış ve istikrarın sağlandığı, bölgede barışa zarar verebilecek herhangi bir olayın yaşanmadığı memnuniyetle ifade edildi. Aynı zamanda Azerbaycan'ın petrol ürünlerinin Ermenistan'a ihracatı, transit yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a taşınması ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin başlaması olumlu gelişmeler olarak kaydedildi.

Görüşmede, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (Zengezur Koridoru) projesinin bölgesel bağlantılar açısından önemi vurgulandı ve Azerbaycan topraklarındaki ulaştırma altyapısı çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi. Ermenistan topraklarında ise TRIPP projesi kapsamındaki çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması beklendiği ifade edildi.

İkili ilişkiler de ele alındı

Aliev ve Trump ayrıca ayrıca ikili gündeme ilişkin konuları da görüştü. Azerbaycan ile ABD arasında stratejik ortaklığa ilişkin belgenin imzalanması "tarihi bir olay" şeklinde değerlendirilirken, Azerbaycan-ABD ilişkilerinin nitelik olarak yeni ve yüksek bir seviyeye ulaştığı, stratejik nitelik taşıdığı vurgulandı ve bunun da geniş bir bölgede barış ve istikrara katkı sağladığı belirtildi. Aliyev, G20'ye davetinden dolayı ABD Başkanı'na teşekkürlerini iletti.

Görüşmenin devamında Azerbaycan-ABD stratejik ortaklık ilişkilerinin bundan sonra da başarılı bir şekilde gelişeceğine dair duyulan güven ifade edildi.