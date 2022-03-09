Alkuş, 'Vefa Buluşmasında' konuştu - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen vefa buluşmasında Eski İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Alkuş konuştu.

Adıyaman'da bugüne kadar AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapan kişiler davet edilerek vefa buluşmasında konuşuyor. Vefa buluşmasının divanında Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti teşkilatından kişiler yer aldı.

Divan üyelerinin konuşmasının ardından söz alan Mehmet Ali Alkuş, partisinin düzenlediği vefa buluşmalarının önemine işaret ederek, sevgi ve vefa ile ilgili yaşanmış olaylar üzerinden ilgi çeken ve zihinde kalacak açıklamalarda bulundu. - ADIYAMAN