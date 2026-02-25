Almanya Başbakanı Merz, Çin'de Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
Almanya Başbakanı Merz, Çin'de Görüşmelerde Bulundu

Almanya Başbakanı Merz, Çin\'de Görüşmelerde Bulundu
25.02.2026 15:29
Friedrich Merz, Pekin'de Xi Jinping ile ikili ilişkileri güçlendirmek için görüşmeye başladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 2025'te göreve gelmesinden bu yana ilk kez ziyaret ettiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Mayıs 2025'te Başbakan olduktan sonra ilk kez resmi ziyaret kapsamında dün Çin'e geldi. Merz, bugün başladığı temasları kapsamında başkent Pekin'de Başbakan Li Qiang tarafından askeri törenle karşılandı. İki başbakan daha sonra görüşmeye geçti. Merz ve Li görüşmede ekonomi ve ticaret alanlarının da olduğu 5 anlaşmaya imza attı.

"Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek istiyorum"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Li Qiang ile görüşmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Friedrich Merz görüşme öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için fırsatlar olduğunu belirtti. Alman Başbakan Merz, "Dünyanın en büyük üç sanayileşmiş ülkesinden ikisiyiz. Bu büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda büyük bir fırsat. Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Merz, Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında son olarak 2023 yılında gerçekleştirilen Hükümetlerarası İstişare Toplantıları'nın yeniden başlatılmasının önemine vurgu yaptı. Merz, 2011 yılında eski Başbakan Angela Merkel döneminde başlatılan ve son olarak 2023 yılında gerçekleştirilen Hükümetlerarası istişare toplantısı geleneğini sürdürmek istediğini de vurguladı.

Xi Jinping'den kapsamlı stratejik ortaklık vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de dünyanın giderek daha çalkantılı ve karmaşık hale gelmesiyle birlikte Almanya ile Çin arasındaki stratejik iletişimin ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya ile ikili ilişkilere her zaman büyük önem verdiğini belirten Xi Jinping, Çin ve Almanya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

İlk kez Çin'i ziyaret ediyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pekin temasları kapsamında Ming Hanedanlığı'nın üçüncü imparatoru Yonglo tarafından 15. yüzyılda inşa edilen imparatorluk saray kompleksi Yasak Şehir'i ve Alman otomotiv devi Mercedes Benz ile rüzgar türbini üreticisi Siemens Energy'nin merkezlerini ziyaret edecek. Merz, Pekin'in ardından Hangzhou şehrine geçerek, burada Çinli robotik firması Unitree'nin merkezini gezecek. - PEKİN

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Merz, Çin'de Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

