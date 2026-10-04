Almanya Başbakanı Merz, Kiev'de Putin'e 'Bu anlamsız savaşı durdurun' dedi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz, Kiev'de Putin'e 'Bu anlamsız savaşı durdurun' dedi

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Almanya Başbakanı Merz, Kiev\'de Putin\'e \'Bu anlamsız savaşı durdurun\' dedi
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sürpriz ziyaretle geldiği Kiev'de Putin'e 'Bu anlamsız savaşı durdurun' çağrısı yaptı. Merz, Zelenskiy ile hasar gören Ukrayna Bilimler Akademisi'ni gezdi; 28 Eylül'deki saldırıda en az 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmeye hazırız, bu savaşı sona erdirmeyi tartışmaya hazırız. Ancak Ukrayna'nın sivil halkına yönelik bu barbarca saldırılar durmalı" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Merz, sürpriz ziyaret kapsamında Rusya'nın geçtiğimiz ay insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı Ukrayna Bilimler Akademisi'ni ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte hasar görmüş binayı gezen Merz, burada yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi. Alman Başbakan, "Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun! Görüşmeye hazırız, bu savaşı sona erdirmeyi görüşmeye hazırız. Ancak Ukrayna'nın sivil halkına yönelik bu barbarca saldırılar durmalı" çağrısında bulundu.

"Burada her gün savaş suçları işleniyor"

Friedrich Merz, "Kiev'in tam merkezinde Alman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre mesafede bulunan Bilimler Akademisi'ne bir saldırı düzenlendi. Bu sabah Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalıyor. Burada her gün savaş suçları işleniyor" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehir merkezindeki ünlü Ulusal Bilimler Akademisi'ne 28 Eylül'de Rusya tarafından düzenlenen saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
Vladimir PutinDış PolitikaPolitikaAlmanyaEylülDünyaKievSon Dakika

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