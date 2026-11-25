Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Ukrayna'ya sağladığı yardımlara getirilen eleştirilere yanıt vererek, "Rusya Ukrayna'dan daha fazlasını istiyor. Bu yüzden Avrupalılar olarak, Rusya'ya her anlamda sınırlarını göstermeliyiz ve göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) ele alınmaya başlanan 2027 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında dış politika konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) tarafından eleştirilen ve kamuoyu yoklamalarında desteklerin azaltılması gerektiği yönünde sonuçların çıktığı Ukrayna'ya yapılan yardımlara değindi.

Başbakan Merz, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemesine yönelik eleştirilere şöyle karşılık verdi: "Rusya ne istediğini çok iyi biliyor ve Rusya, Ukrayna'dan daha fazlasını istiyor. Bunu anlamayanlar Rusya'nın hedeflerini görmüyor. Rusya Polonya'da gerginliği tırmandırıyor, Karadeniz'de gerginliği tırmandırıyor, uzayda gerginliği tırmandırıyor ve Rusya, insanların ölümleri pahasına, burada ülkemizde de gerginliği tırmandırıyor. Durum budur. İşte bu nedenle biz Avrupalılar olarak Rusya'ya kelimenin tam anlamıyla sınırlarını göstermeliyiz ve göstereceğiz."

Merz, geçen hafta Berlin'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısını anımsatarak, "Amerikalıların da dahil olduğu bir koalisyon toplantısı idi. Bu konuda Avrupalılar olarak hemfikir ve birleşik olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. İşte tam da bu kararlılık, gerçek bir barışa yönelik ihtiyatlı bir iyimserliğe izin veriyor ve yalnızca ortak değerlerimiz bile, saldırıya uğrayanlara destek vermemizi gerektiriyor. Burada söz konusu olan yalnızca Ukrayna değil. Bu aynı zamanda özgürlüğümüzle de ilgilidir. Ukrayna'ya destek vererek kendimizi de destekliyor ve koruyoruz" dedi.

Merz, Ukrayna'ya verilen desteğin Almanya'nın da çıkarına olduğunu belirterek, yardımın tek taraflı olmadığını, insansız hava aracı başta olmak üzere savunma alanında Ukrayna'dan Almanya'nın kazanımları bulunduğunu ifade etti. Şirketler arasındaki işbirliğinin de Almanya'ya yarar sağladığını vurguladı.

Merz, yarın ve cuma günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek zirvede Avrupa Birliğinin (AB) 2028-2034 yılları arasındaki bütçesinin ele alınacağını belirterek, "Ne kadar ve neye para harcamak istediğimizi tartışacağız ve bu müzakerelerde, harcamaları sınırlandırmamız ve Avrupa'yı şu anda gerçekten daha güçlü kılan unsurlara, yani güvenlik ve rekabet gücü alanlarına odaklamamız konusunda ısrar edeceğim. Bu harcamalar gerçekten bu alanlara odaklanırsa, ülkemiz için en iyi ek güvence olur; bu dünyada bir oyun topu haline gelmeyeceğimizin, aksine dünyayı şekillendirebileceğimizin garantisidir" ifadelerini kullandı.

Merz, "Avrupa'nın girdiği her girişim, her ticaret anlaşması ve her ortaklık, Avrupa'nın dünya ile ilişkilerini iyileştirir. Gerçek şu ki daha güçlü bir Avrupa bizi daha dirençli kılar, Avrupa, dünyanın en büyük iç pazarında bizi zenginleştirir ve bu fırsatları değerlendirmemizi sağlar" ifadelerin kullandı.

"Uzun süredir alıştığımız her şeyi artık karşılayamayacağız"

Başbakan Merz, 2027 yılı bütçesine dair açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Merz, "Ülke olarak jeopolitik, teknolojik ve demografik açıdan zor bir durumdayız. Gelecek yılın bütçesi, bana göre bu durumun tam bir yansımasıdır ve durumu olduğu gibi, dürüst ve abartısız bir şekilde, mevcut ışık altında, ancak henüz yanıtlayamadığımız büyük sorularla birlikte ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz şartlar altında ülkemizdeki pek çok insanın farklı yönlerden dile getirdiği endişeleri dikkate almaktadır ve bütçe bu endişelere yanıt vermiştir ancak önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak tüm mali politika sorularına henüz yanıt vermemiştir. Artık vergilerden elde ettiğimiz gelirlerle idare edeceğiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın siyasi olarak serbestçe tasarruf edebildikleri, çok fazla ve çok uzun süredir alıştığımız her şeyi artık karşılayamayacağız. Gelecek nesillerin de ülkemizde kendi geleceklerini kendileri şekillendirebilmeleri için gerekli mali imkanlara ve özgürlüklere sahip olabilmeleri amacıyla, bu durumu önlemek bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur" dedi.

Almanya'da Ukrayna'ya destek görüşü azalıyor

Almanya'da ana muhalefet konumundaki aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Almanya'nın Kiev'e verdiği desteği eleştirirken, kamuoyu anketleri de Ukrayna'ya yapılan yardımların azaltılması gerektiğini gösteriyor. Hafta başında Forsa araştırma kuruluşunun açıkladığı son kamuoyu araştırmasına göre, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri destek vermesine karşı çıkanların oranı yüzde 53'e çıktı. Desteklerin sürmesini savunanların oranı ise yüzde 46 olarak ölçüldü. Araştırmada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasının aynı zamanda Almanya ve Avrupa'nın güvenliğini koruduğu görüşüne katılanların oranı yüzde 50 olurken, yüzde 48'i bu görüşte olmadığını belirtti.