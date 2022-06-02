Almanya Başbakanı Scholz, Rus gazından bağımsızlık sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz, Rus gazından bağımsızlık sözü verdi

02.06.2022 23:26
Almanya Başbakanı Scholz, Rus gazından bağımsızlık sözü verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı Başbakanlar Zirvesi'nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı Başbakanlar Zirvesi'nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla Başbakanlar Zirvesi düzenledi. Zirvenin ardından açıklama yapan Scholz, Almanya'nın Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü vererek, aynı zamanda diğer ülkelere olan genel bağımlılığı da azaltmanın önemli olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerjinin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından baş gösteren enerji krizin aşmak için dünyanın her yerinden hızla gaz ve petrol ithal etmek için çalıştıklarının açıkladı.

Başbakan Scholz, yeni enerji yolları ve yapılacak rafineler konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, ülkenin içinde bulunduğu zorlukları aşabilmek için sendikalar ve işveren dernekleri ile ortak bir eylem çağrısında bulundu.

Fiyat artışlarının engellenemez olduğunu ve özellikle düşük gelirli ve emeklilerin bundan daha çok etkilendiğini dile getiren Scholz, bu konuda Özel destek paketleri hazırladıklarını belirtti.

Başbakan Scholz, korona virüs salgınına karşı kış ayları için hazırlıklı olunması çağrısında bulunarak, "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız" dedi. - BERLİN

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz'ün basın toplantısı Almanya Başbakanı Scholz'ün basın toplantısı Almanya Başbakanı Scholz: 'Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi' Almanya Başbakanı Scholz: 'Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi'
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz, Rus gazından bağımsızlık sözü verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:29:58. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Rus gazından bağımsızlık sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement