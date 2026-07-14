Almanya'da Vicdani Ret Başvuruları Rekor Kırdı

Yeni askerlik hizmet yasasının yılbaşından beri yürürlükte olduğu Almanya'da bu yılın ilk yarısında askerlik hizmeti yapmak istemeyenlerin sayısı dikkat çekici bir artışla 5 bin 862 kişiye ulaştı. Böylece vicdani retçilerin sayısı bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın tamamında ulaşılan rakamı aştı.

Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) asker sayısını 460 bine çıkararak Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurmak isteyen Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin sayısı beklenenden daha fazla arttı. Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında askerlik hizmeti yapmak istemediğini belirterek bunun için resmi başvuruda bulunanların sayısı 5 bin 862'ye ulaştı. Böylece vicdani ret başvurularının sayısı, 2026 yılının ilk yarısında 2025 yılının tamamında yapılan başvuruları aştı.

2026'nın tamamında 10 binden fazla vicdani retçi bekleniyor

BAFzA verilerine göre, 2025 yılının tamamında 3 bin 867, 2024 yılında ise 2 bin 998 başvuru yapılmıştı. Askerlik hizmetinin askıya alındığı 2011 yılında 4 bin 348 vicdani ret başvurusu kaydedilmişti. Vicdani retçilerin sayısındaki artış eğiliminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2026 yılının tamamında vicdani retçilerin sayısının 2011 yılında zorunlu askerliğin kaldırılmasından bu yana en yüksek rakamlara ulaşması ve 10 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Vicdani retçilerin sayısı yeni askerlik yasasından sonra arttı

Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin sayısındaki dikkat çekici artışını ana sebebi 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni askerlik hizmet yasası ve uluslararası sorunlar kaynaklı küresel gergin durum. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in "Gönüllü askerlik Almanya için yeterli değil" açıklaması ile hükümet üyelerinin Alman Silahlı Kuvvetlerinde hedeflenen asker sayısına ulaşılamaması durumunda zorunlu askerliğin Alman Meclisi kararı ile yeniden geri getirilebileceği yönündeki beyanatları vicdani retçilerin sayısını önemli ölçüde artırdı.

Almanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı, İran odaklı Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun doğu kanadının savunulması dahil olmak üzere küresel sorunların çözümünde üstlendiği veya üstlenmek istediği sorumluluklar da vicdani retçileri Alman ordusundan uzak tutan faktör olarak öne çıktı. "Bu tür küresel gerginlik durumlarında Alman ordusunda yer alarak risk altına girmek istemiyorum" seçeneği ise vicdani retçilerin gerekçeleri arasında öne çıktı.

Almanya'da askerlik hizmeti

Almanya'da askerlik hizmeti halen gönüllülük esasına dayanıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni askerlik hizmet yasası, gönüllü askerliği teşvik eden, silah altına alınanlara maaşın yanında eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde bir dizi imkanlar sunan düzenlemeler içeriyor. Yeni askerlik hizmet yasası kapsamında bu yılın başından beri ise 18 yaşını dolduran gençlere askerlik yapıp yapmak istemedikleri sorusunun da yer aldığı bir anket formu gönderiliyor. Bu formlar sayesinde Alman ordusunda gönüllü askerlik yapmak isteyenler belirleniyor. Ancak askerlik yükümlüsü olabilecek gençlere gönderilen bu formlara cevap verme oranı yüzde 30'larda kaldı. Bu da yeni düzenlemenin yeterli olmayacağı, zorunlu askerliğin geri getirilmesinin şart olduğu tartışmalarını alevlendirdi.

Almanya'da vicdani ret hakkı

Vicdani ret hakkı ise Alman Anayasasında "Hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı askerlik hizmetine zorlanamaz" maddesi ile yer alıyor. Bu düzenleme gereği askerlik hizmeti yapmak istemeyenler, kararlarının gerekçelerini yasal prosedürleri takip ederek ilgili birimlere inandırıcı bir şekilde aktarması gerekiyor. Bu başvurular daha sonra ilgili birimlerce Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesine iletiliyor. Vicdani ret başvuruları Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yeniden artma eğilimine girdi. Söz konusu tarihten bu yana düzenli olarak artan vicdani retçilerin sayısı yeni askerlik hizmet yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte rekor sayılara ulaştı. - BERLİN