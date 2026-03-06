Almanya'dan İran'a Uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Tahran yönetiminin, İran'a yönelik saldırılara katılmamış olan tarafsız ülkelere saldırmasının yanlış olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye için de Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için de geçerlidir. İran'a bu tür davranışlardan kaçınması için acil ve net bir çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin'de Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya geldi. Wadephul, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Berendsen ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'daki son durum, Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan iki ülke vatandaşlarının tahliyesini ele aldıklarını belirtti. Wadephul, İran'daki son gelişmeleri ve Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dün yaptıkları toplantıda İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınamasını değerlendirdi. Wadephul, "İran'ın davranışı kesinlikle sorumsuzca ve biz bunu açıkça kınadık. İran, İran'a yönelik saldırılara katılmamış olan tarafsız ülkelere saldırmakta tamamen haksızdır. Bu Türkiye için de Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için de geçerlidir. Bu sorumsuzca bir davranış ve kendi güçlerimizle önlenmesi gereken bir tırmanışa yol açabilir. Bu nedenle İran'a bu tür davranışlardan kaçınması için acil ve net bir çağrıda bulunuyoruz. Ancak genel durumda şu anda abartılı uyarı yapmayı gerekli görmüyorum. NATO her zaman tetikte ve hazır durumdadır. Bizim için bir tehlike durumu görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Wadephul, Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ettiklerini, ticari uçuşlarda bir artış olduğu için de şu aşamada Alman Hava Kuvvetleri'nin katkısına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Almanya'dan Macaristan'a 20. yaptırım paketi eleştirisi

Wadephul, Ukrayna'ya destek konusunun Almanya, Hollanda ve de Avrupa için öncelik olmaya devam ettiğini belirterek, "Sadece güçlü bir Ukrayna kendini savunabilir. Sadece güçlü bir Ukrayna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i nihayet geri adım atmaya ikna edebilir. Sadece güçlü bir Ukrayna ile Avrupa'daki özgürlüğümüzü kalıcı olarak savunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna'ya sağladığı finansal desteğe işaret eden Wadephul, Macaristan'ın AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine ve Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar euroluk krediyi olan karşı tutumunu eleştirdi. Wadephul, "Bu yardımla Ukrayna yeni saldırılara karşı daha iyi savunma yapabilir. Macaristan hükümetinin AB'nin 20. yaptırım paketine ve 90 milyar euroluk krediye karşı engelleyici tutumunu nihayet terk etmelidir" dedi.

Berendsen: "İran'ın keyfi saldırıları derhal sona ermelidir"

Orta Doğu'daki endişe verici durum hakkında konuştuklarını kaydeden Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, "İran'daki savaşın ardından bölgede daha fazla gerilim olacağına ilişkin endişeleri paylaşıyoruz. Körfez ülkeleri ve Türkiye gibi doğrudan dahil olmayan taraflar da bu durumdan etkileniyor. İran'ın keyfi saldırıları derhal sona ermelidir" dedi.

Hollandalı Bakan, "İran'ın doğrudan saldırısına uğrayan ortaklarımızı desteklemeliyiz. Bölgede önemli güvenlik ve ekonomik çıkarlarımız olduğu için birlikte bir tavır sergilememiz önemlidir. Bu çatışmanın daha da yayılmamasını sağlamak için diplomatik çabalarımızı artırmalıyız" diye konuştu.

Bakan berendsen, Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan Avrupalıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi gerektiğine işaret ederek Almanya ve Hollanda'nın bu konuda birlikte hareket etmeye odaklandığını ifade etti.

"Ukrayna halkını adalet arayışında destekleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Berendsen ülkesinin Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini belirterek, "Ukrayna halkına karşı işlenen en ağır suçların adalet ve sorumluluk arayışında da Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Ukrayna'nın sadece savaş alanında değil, geleceğin belirleneceği müzakere masasında da mümkün olan en güçlü konumda birleşmesi önemlidir. Bu nedenle, dondurulmuş Rus devlet varlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılması için çaba göstereceğiz ve aynı zamanda 20. yaptırım paketinin kabulü ve Aralık ayında kararlaştırıldığı gibi 90 milyarlık kredinin sağlanması için çalışacağız" dedi.

Berendsen, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın ortak hedeflere ulaşması ve güvenlik için savunma ve enerji alanlarında yakın işbirliğinin zorunlu olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. - BERLİN