Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah'a saldırısına tepki

Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına tepki göstererek, "1 milyon insan öylece ortadan kaybolamaz. Korunmaya ihtiyaçları var" dedi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin Refah kentine başlattığı saldırıya Almanya tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada İsrail'i Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatmaması konusunda uyararak, "1 milyon insan öylece ortadan kaybolamaz. Korunmaya ihtiyaçları var. Acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaçları var. Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları derhal yeniden açılmalıdır" dedi. - BERLİN