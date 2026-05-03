Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

03.05.2026 19:25
İran'daki krize ilişkin tutumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri destek çağrılarına yanıt vermemesi nedeniyle Washington ile gerilim yaşayan Almanya, Orta Doğu'daki duruma ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Wadephul görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Arakçi ile görüşmemde Almanya'nın müzakere yoluyla bir çözümü desteklediğini vurguladım. ABD'nin yakın bir müttefiki olarak aynı hedefleri paylaşmaktayız. Tıpkı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da talep ettiği şekilde, İran tamamen ve doğrulanabilir bir şekilde nükleer silahlardan vazgeçmelidir" dedi.

Almanya-ABD arasında süren siyasi gerginlik

Bu gelişme, ABD'nin Almanya'dan askerlerini çekmeyi planladığı bir dönemde geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı bir açıklamada Orta Doğu'daki müzakere çabalarındaki tıkanıklığa işaret ederek, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" demişti. Bu açıklamanın ardından Trump'ın "Merz ne dediğini bilmiyor" şeklinde karşılık vermesi ile gerilim artmıştı. Alman Başbakan Merz'in tansiyonu düşürme açıklamalarına karşı geri adım atmayan Trump yönetimi, Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekeceğini duyurarak, sert bir tepki vermişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceği bildirmiş, ancak Başkan Donald Trump son açıklaması ile bu sayının 5 binin üzerine çıkabileceğini belirtmişti.

ABD'nin Almanya'da konuşlu yaklaşık 39 bin askerinden en az 5 binini ülkeden çekeceğini açıklaması, üslerinin bulunduğu eyaletleri ve belediyeleri endişeye sevk etmişti. Yerel yöneticilere göre, ABD askerleri ve ailelerini de içeren 10 ila 12 bin nüfusun ülkeden ayrılmasının ekonomi ve altyapısı üzerinde olumsuz sonuçları olacak. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

