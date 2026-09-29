Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, kesinti olmazsa 2028-2034 bütçesini reddedecek - Son Dakika
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Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, kesinti olmazsa 2028-2034 bütçesini reddedecek

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FT'nin haberine göre Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, yüz milyarlarca euro kesinti yapılmaması halinde 2028-2034 bütçesini reddetme tehdidi verdi. Ülkeler, yaklaşık 2 trilyon euroya ulaşabilecek bütçenin reforme edilmesini, tarım ve bölgesel fonların azaltılmasını istiyor.

Financial Times gazetesinin haberine göre Almanya önderliğindeki 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, harcamalarda "yüz milyarlarca" euro kesinti yapılmadığı takdirde birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan yeni 7 yıllık bütçesini reddetme tehdidinde bulundu.

Financial Times gazetesi Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Finlandiya'nın AB yönetimine "tehdit" niteliğinde bir mektup gönderdiğini aktardı. Mektuba göre Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, harcamalarda "yüz milyarlarca" euro kesinti yapılmaması halinde AB'nin 2028-2034 yılları arasındaki 7 yıllık bütçesini reddedeceğini ifade etti. Mektupta, Avrupa Komisyonu'nun önerisiyle yaklaşık 2 trilyon Euro'ya ulaşabilecek AB bütçesinin "temelden reforme edilmesi" gerektiği belirtildi. Mektuba imza atan ülkelerden birinin diplomatı, "Bütçe, yüz milyarlarca euro azaltılmadığı sürece bu yıl bir anlaşmaya varılamayacak" dedi.

Harcama öncelikleri konusundaki anlaşmazlık

6 ülkenin liderleri, kaynakların savunma ihtiyaçlarına ve artan ekonomik zorluklar ve güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için yenilikçi şirketlere destek verilmesine yönlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Söz konusu ülkeler, AB'nin mali çerçevesi kapsamında harcamaların yaklaşık 3'te 2'sini oluşturan tarım ve az gelişmiş bölgelere ayrılan fonların azaltılması gerektiğini düşünüyor. Habere göre şu anda AB'nin dönem başkanlığını yürüten İrlanda'ya, en büyük bağışçı ülkelerin talepleriyle tarımsal sübvansiyonları ve bölgesel kalkınma fonlarını korumayı amaçlayan üye devletlerin çoğunluğunun talepleri arasında bir köprü kurabilecek bir uzlaşma önerisi hazırlama görevi verildi.

Brüksel'e verilen ültimatom, savunma harcamaları ve Çin ile ABD'den gelen rekabet karşısında zor durumda olan sektörlere destek de dahil olmak üzere AB'nin yeni harcama öncelikleri konusundaki anlaşmazlıkları vurguluyor. 6 ülke, esas olarak üye devletlerin katkılarıyla elde edilen bloğun toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: İHA
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