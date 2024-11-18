Almanya, Taurus Füzesi Teslimatında Tutumunu Koruyor - Son Dakika
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Politika

Almanya, Taurus Füzesi Teslimatında Tutumunu Koruyor

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Taurus füze teslimatında tutumunu değiştirmediğini açıkladı.

18.11.2024 17:42
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Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Taurus füze sisteminin Ukrayna'ya teslimatına ilişkin Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un duruşunun değişmediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Almanya'dan Taurus füzesi talebini sürdürmesi Almanya'da Taurus füze sisteminin Ukrayna'ya teslimatına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ana muhalefet partileri, Ukrayna'ya füzelerin verilmesini isterken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Taurus teslimatı yok" dedi. Scholz'un açıklamasından saatler sonra Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de basın toplantısı düzenledi. Büchner, basın mensuplarının ABD'nin silah yardımı devam ederken Almanya değişme olup olmayacağına' ilişkin sorusuna "Scholz'ün bu konudaki tutumu değişmedi. Şansölye bu konuda net bir taahhütte bulundu" yanıtını verdi.

Yeşillerin Başbakan Adayı Robert Habeck ise Ukrayna'ya Taurus füzesine verilmesine yeşil ışık yakarak "Başbakan olursam Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri göndereceğim" dedi. CDU lideri Friedrich Merz de bir süredir Ukrayna'ya Taurus tedarik edilmesinden yana görüş belirtirken, FDP lideri Christian Lindner de Taurus füzelerinin teslim edilmesinden yana duruş sergiliyor.

FDP Meclis Grubu Başkanı Christian Dürr erken genel seçimler öncesinde Federal Meclis'te yeni bir Taurus oylaması yapılmasını gündeme getirdi. CDU/CSU, Yeşiller ve FDP'nin çoğunluğa sahip olacağını ve Scholz'un "teslimat yok" itirazının geçersiz olacağını söyledi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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