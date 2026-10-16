Alo Adalet 135 Hattı, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma için 81 ilde açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alo Adalet 135 Hattı, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma için 81 ilde açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurular için kurulan Alo Adalet 135 Hattı'nın 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunulduğunu açıkladı. Uygulamayla yargıdaki gecikmelerin takibi ve yargılamaların hızlanması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların iletilebildiği Alo Adalet 135 Hattı'nın 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Alo Adalet 135 Hattı'nın, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilecekleri bir iletişim kanalı olarak oluşturulduğunu aktaran Gürlek, uygulamayla devam eden dosyalara ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimin sağlanacağını ifade etti.

Uygulamanın 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başlatıldığını belirten Gürlek, hattın bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Gürlek, uygulamayla yargı süreçlerindeki gecikmelerin etkin şekilde takip edilmesinin ve yargılamaların hızlanmasına katkı sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda reformları sürdüreceklerini belirten Gürlek, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Akın GürlekPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:58:41. #7.13#
SON DAKİKA: Alo Adalet 135 Hattı, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma için 81 ilde açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei