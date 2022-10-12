Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, Avukatı Alparslan Çuhacı ile birlikte Ankara Batı Adliyesine HDP eski vekili mevcut Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Ahmet Şık'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı. Ankara Batı Adliyesinde Avukatı ile birlikte açıklama yapan Bağcı, "Evet biraz önce savcılıkta ifademizi verdik. Hakkımızda tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olunmuş. Şikayetçi olan şahıs şikayet tarihinde, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan malum siyasi partinin vekilidir. Hali hazırda da başka bir marjinal sol partide vekillik yapmaktadır." İfadelerini kullandı.

"SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Bağcı, "Söz konusu şikayet, tarafımca gerçekleştirilen bir basın açıklamasına istinaden yapılmıştır. Savcılıkta verdiğimiz ifade de, sözlerimizin arkasında olduğumuzu, dün ne dediysek bugünde aynısını söylediğimizi belirttik. Şehit liderimiz Muhsin başkana dil uzatan, Mehmetçiğimizin kanı eline bulaşmış ve bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğini söyleyen, onlarla birlikte hareket eden herkesle, ve her yapıyla mücadele edeceğimizi ifade etmemiz birilerini fazlasıyla korkutmuştur. Akabinde hakkımızda şikayetçi olunmuştur. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki Terörle ve terör destekçileriyle dün olduğu gibi bugünde son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim."