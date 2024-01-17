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Amasra Belediye Başkanı, kamu kurumlarına ziyaretlerle iş birliğini artırıyor - Son Dakika
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Amasra Belediye Başkanı, kamu kurumlarına ziyaretlerle iş birliğini artırıyor

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçedeki kamu kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle iş birliğini artırmayı hedefliyor. Başkan Çakır, ziyaretlerinde ilçenin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme fırsatı bulduğunu belirterek, Amasra'nın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki potansiyelini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Amasra Belediye Başkanı, kamu kurumlarına ziyaretlerle iş birliğini artırıyor
17.01.2024 - 20:23,  Güncelleme: 20:25
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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçenin önemli kamu kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle iş birliğini artırıyor. Son dönemde hızlandırdığı kurum ziyaretleriyle Başkan Çakır, yeni dönem planlamalarını yaparken Amasra'nın; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Başkan Çakır, ilçedeki kamu kurumlarıyla etkili bir iletişim kurarak sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sağlamak ve ilçenin genel kalkınma stratejilerini güçlendirmek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Amasra Kaymakamlığı ve Amasra Hükümet Konağı içerisinde bulunan tüm resmi kurumlar ile, Amasra Adliyesi, Amasra Noterliği, Amasra Müftülüğü, İş Bankası Amasra Şubesi, Amasra Emniyet Müdürlüğü, Amasra Liman Başkanlığı, PTT Amasra Şube Müdürlüğü, Ziraat Bankası Amasra Şubesi ve Vakıfbank Amasra Şubesini ziyaret etti. Başkan Çakır, kurum yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çakır, ziyaretlerinde ilçenin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme fırsatı bulduğunu belirterek, "Amasra'nın her bir köşesindeki potansiyeli harekete geçirmek, sürdürülebilir kalkınma için iş birliğini artırmak istiyoruz. Kurumlar arası diyalog ve koordinasyon, ilçemizin daha hızlı ve etkili bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. İlçedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Ortak hedefimiz Amasra'nın gelişmesi ve kalkınması. Amasra'mızı daha yaşanabilir kent yapmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşlarımızla istişare ediyor, sorunları ve çözüm yollarını birlikte belirliyoruz. Ziyaretlerimizde hem çalışmalar hakkında bilgi alıyor, hem de vatandaşlarımızın talep ve önerilerini ortak şekilde çözeceğimiz ilgili makamlara iletiyoruz. Ziyaretlerimizde bizleri ağırlayan başta Kaymakamımız olmak üzere tüm müdürlerimize, amirlerimize teşekkür ederiz. Amasra'mız için hep birlikte el ele vererek, güzel işlere imza atacağız" dedi.

Başkan Çakır'ın kurum ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. - BARTIN

Kaynak: İHA
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