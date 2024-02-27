Amasra Belediye Başkanı ve CHP Adayı Recai Çakır, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel seçim çalışmalarına hız veren Amasra Belediye Başkanı ve CHP'den Belediye Başkan adayı Recai Çakır, meclis üyeleri ile birlikte ev ev, esnaf esnaf gezerek, projelerini anlatıyor.
Mahalli İdareler seçimine 32 gün kala seçim heyecanı artarken CHP'den yeniden aday olan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Amasra Kum Mahallesi'nde geçekleşen esnaf ziyaretlerine Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra Amasra Belediyesi Meclis Üyesi adayları Nuri İslam Çil, Ali Demircioğlu, Kahlibar Dönmez, Galip Kaan Başaran, Osman Arslan, Hızır Sarı, Eren Gültepe, CHP Bartın İl Genel Meclisi Adayı Hasan Atay ve Amasra CHP İlçe Başkanı Ogün Basançelebi de katıldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Amasra'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Recai Çakır ve CHP meclis üyesi adayları, esnafların talep ve önerilerini dinledi. Çözüm önerilerini paylaşan CHP'li adaylar, samimi diyalogların yer aldığı ziyaretlerde, seçim vaatlerini anlatarak, vatandaşların görüşlerini aldı.
"Esnafın beklentilerini önemsiyoruz"
Başkan Çakır, yaptığı açıklamada, "Amasra'yı daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için geçtiğimiz dönem çok çalıştık. Amasra'ya hizmet için çıktığımız bu yolda bugün Amasra Belediye Başkan adayı olarak Meclis üyesi aday arkadaşlarımızla esnafımıza bol kazançlar diledik, desteklerini istedik. Arkadaşlarımızla beraber bir an önce Amasra'ya projendirdiğimiz hizmetleri kazandırma arzusu içerisindeyiz. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Amasra halkının vereceği destekle başladığımız işleri tamamlama, yeni projelere imza atma fırsatı yakalayacağız. Değerli Belediye Meclis üyesi adayı yol arkadaşlarımla birlikte Amasra'ya hizmet etmenin mutluluğunu yaşarız inşallah. Halk için halkla beraber iş yapan belediyecilik anlayışımızla, kardeş belediyecilik felsefesiyle inşa ettiğimiz Amasra Modeli ile kentimize iki yeni meydan, parklar, envanterimize araçlar kazandırdık. Turizm sezonu başlamadan tüm yollarımızı ve kaldırımlarımızı yeniledik. Esnafımızın yüzünü güldüren, Amasra'da ekmeği büyüten kruvaziyer gemisi Astoria Grande'yi getirerek kentimizin turizm sezon süresini uzattık. Esnafımızın görüşlerini, beklentilerini önemsiyoruz. Onların sorunlarına çözüm bulmak, birlikte daha güçlü bir Amasra inşa etmek için buradayız. Onlardan hazırladığımız projelere katkı ve öneri vermelerini istedik" şeklinde konuştu.Meclis üyesi adayları da, seçim sürecinde mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini belirttiler. Adaylar, Amasra'nın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için ortak akıl ve dayanışma vurgusu yaparak, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.
"Oylarımızı katlayarak kazanacağız"
Cumhuriyet Halk Partisi Ogün Basançelebi ise, "Amasra, Cumhuriyetin kalesi. 2019'da enkaz halinde devraldığımız Amasra Belediyesini 5 yıllık sürede Recai Başkanımızın vizyonu ve gayretleriyle düze çıkarmayı başardık. Genel Merkezimizin, CHP'li belediyeler arasında kardeş belediyeciliği teşvik etmesi sayesinde kentimize meydanlar, parklar, araçlar kazandırdık. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Amasra'da solun, cumhuriyetin tek adayı olarak oylarımızı katlayarak kazanacağız" diye konuştu.
Amasra halkı da CHP adaylarının samimi ziyaretlerini olumlu bir şekilde karşılarken, CHP'den aday gösterilen siyasetin yeni yüzlerine yoğun ilgi gösterdiler. Hem esnaf hem Amasra halkı Amasra Belediye Meclisi'ne aday gösterilen yeni isimleri çok uzun süredir tanıdıklarını, Amasra'nın sevilen simalarından olduklarını dile getirirken; aralarında birçok ismin tecrübe ve liyakatları ile Amasra'ya çok şey katacaklarına inandıklarını söylediler. - BARTIN
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