Amasya Belediye Başkanı Sevindi CHP’den istifa etti
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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi CHP’den istifa etti.
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi CHP'den istifa etti.
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 17 belediye meclis üyesiyle beraber CHP'den istifa etiklerini açıkladı. Sevindi, "Bundan sonraki süreçte Yeni Parti çatısı altında siyasi hayatımızı devam ettirerek şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: İHA
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