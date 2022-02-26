Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü' - Son Dakika
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Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'

26.02.2022 11:02
Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'

Amasya Belediyesi'ne 'Yılın Yaşanabilir Kent Ödülü' verildi.

Amasya Belediyesi'ne 'Yılın Yaşanabilir Kent Ödülü' verildi. İstanbul'da düzenlenen 'Kristal Şehir ve Başarı' töreninde ödülü Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı aldı.

Binlerce kişinin katılımıyla Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali'ni düzenlediklerini hatırlatan Mehmet Sarı, Osmanlı döneminde şehzadelerin yönettiği tarihi kenti dünyaya entegre etmek amacıyla yaptıkları çalışmalar ve tanıtım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecekleri açıkladı.

Törene katılanları ve gezginleri Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan Amasya'ya davet eden Başkan Sarı, "Amasya sevgi şehridir. Ferhat ile Şirin aşkının yaşandığı şehirdir. Amasya'yı anlamak için aşık olmak lazım. Bu sebepten dolayı Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsinizdir" diye konuştu.

Sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlere ödüllerin verildiği tören hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - AMASYA

Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'
Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'

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Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, İstanbul, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü' - Son Dakika


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