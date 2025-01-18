Amasya'da İşten Çıkarılan CHP'li İşçilerden AK Parti Kongresinde Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Amasya'da İşten Çıkarılan CHP'li İşçilerden AK Parti Kongresinde Tepki

Amasya\'da İşten Çıkarılan CHP\'li İşçilerden AK Parti Kongresinde Tepki

Amasya Belediyesi tarafından işten çıkarılan CHP'li işçiler, AK Parti Amasya İl Kongresi'nde 'Sözünde dur başkan' pankartı açarak sorunlarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ilettiler. Çıkarılan işçiler, siyasi ve insanlık boyutunda duruma dikkat çekti.

18.01.2025 19:56  Güncelleme: 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da CHP'li Amasya Belediyesi'nin 3 gün önce işten çıkardığı işçiler, AK Parti Amasya İl Kongresi'nde "Sözünde dur başkan" yazılı pankart açarak, kongreye katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sorunlarını paylaştı.

Belediyenin MHP'den CHP'ye geçtiği 31 Mart seçimleri öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları sözü vermesine rağmen bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitleri üzerine 35 kişiyle yollarını ayırma kararı aldıklarını açıklayan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'ye, "CHP belediyesinde işçi kıyımı var. Sözünde dur başkan" yazılı pankartlarla tepki gösteren işçiler, AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorunlarını iletti. İşçilerle konuşan Tunç, yeniden işlerine kavuşmak için başlatılan yasal sürece ilişkin bilgi aldı.

İşine son verilen işçilerden Selen Uysal, "3 gün öncesine kadar belediye çalışanıydım. 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil. Ev geçindiren, çocuğu yeni doğanlar var. Bu olaya artık siyasi değil, insanlık ve vicdan olarak bakılmasını istiyorum. Öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra çıkışımızın verilmesi kesinlikle insanlık davranışı olduğunu düşünmüyorum. Ekmek paramızı, işimizi geri istiyoruz" dedi.

Mağdur edildiklerini anlatan Ayşe Nur Bayrakçı ise, "Bu kış gününde çok mağdur durumda kaldık. Ben 5 yılı aşkın süredir belediyede çalışıyorum. Biz MHP döneminde işe girdik. CHP gelince de bizi direk işten attılar. Parmakla seçilmiş gibi bizler işten çıkarıldık. Bizi tazminatla kandırmalarını istemiyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Amasya Belediyesi, Amasya Belediyesi, Yılmaz Tunç, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Ekonomi, amasya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya'da İşten Çıkarılan CHP'li İşçilerden AK Parti Kongresinde Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da İşten Çıkarılan CHP'li İşçilerden AK Parti Kongresinde Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.