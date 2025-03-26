Amasya'da Protokol Koltuklarda, Öğrenciler Ayakta Bekledi - Son Dakika
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Politika

Amasya'da Protokol Koltuklarda, Öğrenciler Ayakta Bekledi

Amasya'da düzenlenen Orman Haftası programında protokol üyeleri koltuklarda otururken, 100'den fazla öğrenci yarım saat boyunca ayakta bekledi. Bazı öğrenciler yorgunluktan diz çökerek oturdu.

26.03.2025 18:14
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Amasya'da protokol koltuklarda oturdu, öğrenciler ayakta bekleyip diz çöktü

AMASYA - Amasya'da düzenlenen Orman Haftası programında protokol üyeleri koltuklarda oturdu, öğrenciler ise ayakta bekledi. Yarım saat boyunca ayakta programı izleyen küçük öğrencilerin bir kısmı yorgunluktan diz çöktü, bir kısmı da toprak zemine oturup aralarında oyun oynadı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin de aralarında olduğu protokol üyeleri kendileri için ayrılan çadırın altındaki koltuklara oturdu. Program için okullarından gelen 100'den fazla öğrenci ise halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmalarını yarım saat boyunca ayakta takip etti. Bazılarının yorgunluktan dizlerini tuttuğu görüldü. Küçük öğrencilerin bir kısmı da diz çöküp oturarak toprakla oynadı.

Belediye Başkanı Sevindi, seslendiği öğrencilerden bu alana bir ay sonra aileleriyle birlikte gelip dikilen fidanları sulamaları için söz istedi. Fındıklı köyü mevkiindeki program, fidan dikiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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