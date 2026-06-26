Anahtar Parti\'den AK Parti\'ye üç katılım

Anahtar Parti'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Kadir Esen, Hasan Yerlikaya ve Mücahit Karaaslan'a rozetleri, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal tarafından takıldı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, yeni üyelerin AK Parti ailesine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esen, Yerlikaya ve Karaaslan'ın bundan sonraki süreçte AK Parti çatısı altında hizmet vereceklerini belirten Afşarünal, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Afşarünal, "Bugün Kadir Esen, Hasan Yerlikaya ve Mücahit Karaaslan kardeşlerimizin AK Parti'mize katılımını gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle bundan sonra bizimle birlikte aynı safta, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda hizmete devam edeceğiz. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Bundan sonra AK Parti saflarında bizlerle birlikte omuz omuza mücadele edecekler inşallah. Hep birlikte davamıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Teşkilat çalışmalarına da değinen Afşarünal, Merkez İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 605 gündür sürdürdüğünü hatırlatarak, bu süreçte sahada aktif bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Afşarünal, "Sahanın her yerinde AK Parti'nin Merkez İlçe Başkanı olarak 605 gündür görevdeyiz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü biraz olsun hafifletmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yeni katılımların teşkilata güç katacağını dile getiren Afşarünal, birlik ve dayanışma içerisinde Kütahya'da AK Parti'nin çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, katılımın hayırlı olmasını temenni etti.

Program, AK Parti'ye katılan Kadir Esen, Hasan Yerlikaya ve Mücahit Karaaslan'a parti rozetlerinin AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal tarafından takılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA