Anayasa Komisyonu Başkanı Özbudun'dan "CHP milletvekilleri hakkında tezkere hazırladığı" iddiasına yanıt Açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, aynı zamanda Karma Komisyon Başkanı olarak tezkere hazırlamak ve dokunulmazlıkları kaldırmak gibi bir yetkisi bulunmadığını belirterek, "Hakkımda yürütülen bu iftira ve yalan dolan kampanyasıyla bir mağduriyet devşirmeye, böylece halk nezdinde itibar kazanmaya çalışıyorlar." dedi.

Özbudun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığı'na, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın imzasını taşıyan bir dilekçenin 3 Temmuz'da ulaştığını anlattı.

Dilekçede, "28. Dönem CHP milletvekilleri hakkındaki tezkere sayısı ile tezkerelerin konularının ne olduğuna" dair bilgi istendiğini aktaran Özbudun, Anayasa Komisyonu Başkanı'nın aynı zamanda Karma Komisyon Başkanı olduğu için dilekçeye usulüne uygun şekilde hemen yanıt verdiğini söyledi.

Özbudun, öte yandan "Başarır ve arkadaşlarının, kendisi hakkında '61 CHP'li milletvekili hakkında tezkere hazırladığı ve dokunulmazlıklarını kaldırmaya niyet ettiği' şeklinde haber yaptırdığını, bu konuda hakkında 'linç kampanyası' yürütüldüğünü ve bunun şahsına yönelik hakaretlere vesile olduğunu" da söyledi.

"Karma Komisyon Başkanı'nın tezkere hazırlamak gibi bir yetkisi yoktur, dokunulmazlıkları kaldırmak gibi de bir yetkisi yoktur. Dokunulmazlıkların nasıl kaldırılacağı Meclis İçtüzüğünün 131. maddesi ve devamı maddeleriyle düzenlenmiştir." diyen Özbudun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkımda yürütülen bu iftira ve yalan dolan kampanyasıyla bir mağduriyet devşirmeye, böylece halk nezdinde itibar kazanmaya çalışıyorlar. Kendilerine seslenmek istiyorum; yıllardan beri aynı yalan dolan siyaseti sürdürüyorlar. Bu siyasetle de halkın gönlünde taht kurmayı başaramıyorlar. Demek ki yıllardan beri hasret kaldıkları iktidar mevkilerine gelmenin başka yolları olmalı. Kendilerine tavsiyem; dürüst, ahlaklı ve vicdanlı bir siyaset izlemeleri. Dolayısıyla öyle iddia ettikleri gibi bir olay söz konusu değildir. Ben onlarla ilgili tezkere hazırlamış değilim, dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir iradem yok. Olsaydı dahi buna hukuken yetkili değilim."

"Seçmenlerimi yanıltmadım"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özbudun, AK Parti'ye geçmesine yönelik soru üzerine, "Aldığım oylar, alın terimle alınmış oylarımdır. Seçmenlerimi yanıltmadım. Onlara bu kampanya sırasında ne vadettiysem aynı vaatlerin arkasındayım." yanıtını verdi.

"Eğer bunu gayriahlaki bir tutum olarak değerlendiriyorlarsa, CHP'lilere şu soruyu sormak isterim, İYİ Parti listelerinden Antalya'dan milletvekili seçilen Aykut Kaya'yı neden CHP'ye aldılar?" ifadesini kullanan Özbudun, 1995'teki Anayasa değişikliğiyle milletvekillerinin bir siyasi partiden istifa ederek başka bir siyasi partiye geçmelerine olanak sağlandığını, kendisini de demokratik olan bir Anayasal hakkı kullandığını belirtti.

Başka bir soru üzerine ise Özbudun, şunları kaydetti:

"Dünyanın içinden geçmekte olduğu konjonktürde uluslararası ilişkilerin ne kadar önem taşıdığı ve bu çerçevede özellikle Trump'ın başkan seçilmesiyle içinde yaşadığımız coğrafyadaki dengelerin ne kadar hassasiyet arz ettiğini, bu süreç içerisinde cumhurbaşkanlığı makamında uzun yıllardır tecrübe kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın o makamda yer almasının daha doğru olacağına kanaat getirdim. Diğer partilerin liderlerinin bu süreçteki rollerinin aynı derecede etkili olmayacağına kanaat ettim ve bu kararı verdim."