Anayasa Komisyonu Başkanı Özbudun'dan "CHP milletvekilleri hakkında tezkere hazırladığı" iddiasına yanıt Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Anayasa Komisyonu Başkanı Özbudun'dan "CHP milletvekilleri hakkında tezkere hazırladığı" iddiasına yanıt Açıklaması

08.07.2025 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, aynı zamanda Karma Komisyon Başkanı olarak tezkere hazırlamak ve dokunulmazlıkları kaldırmak gibi bir yetkisi bulunmadığını belirterek, "Hakkımda yürütülen bu iftira ve yalan dolan kampanyasıyla bir...

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, aynı zamanda Karma Komisyon Başkanı olarak tezkere hazırlamak ve dokunulmazlıkları kaldırmak gibi bir yetkisi bulunmadığını belirterek, "Hakkımda yürütülen bu iftira ve yalan dolan kampanyasıyla bir mağduriyet devşirmeye, böylece halk nezdinde itibar kazanmaya çalışıyorlar." dedi.

Özbudun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığı'na, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın imzasını taşıyan bir dilekçenin 3 Temmuz'da ulaştığını anlattı.

Dilekçede, "28. Dönem CHP milletvekilleri hakkındaki tezkere sayısı ile tezkerelerin konularının ne olduğuna" dair bilgi istendiğini aktaran Özbudun, Anayasa Komisyonu Başkanı'nın aynı zamanda Karma Komisyon Başkanı olduğu için dilekçeye usulüne uygun şekilde hemen yanıt verdiğini söyledi.

Özbudun, öte yandan "Başarır ve arkadaşlarının, kendisi hakkında '61 CHP'li milletvekili hakkında tezkere hazırladığı ve dokunulmazlıklarını kaldırmaya niyet ettiği' şeklinde haber yaptırdığını, bu konuda hakkında 'linç kampanyası' yürütüldüğünü ve bunun şahsına yönelik hakaretlere vesile olduğunu" da söyledi.

"Karma Komisyon Başkanı'nın tezkere hazırlamak gibi bir yetkisi yoktur, dokunulmazlıkları kaldırmak gibi de bir yetkisi yoktur. Dokunulmazlıkların nasıl kaldırılacağı Meclis İçtüzüğünün 131. maddesi ve devamı maddeleriyle düzenlenmiştir." diyen Özbudun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkımda yürütülen bu iftira ve yalan dolan kampanyasıyla bir mağduriyet devşirmeye, böylece halk nezdinde itibar kazanmaya çalışıyorlar. Kendilerine seslenmek istiyorum; yıllardan beri aynı yalan dolan siyaseti sürdürüyorlar. Bu siyasetle de halkın gönlünde taht kurmayı başaramıyorlar. Demek ki yıllardan beri hasret kaldıkları iktidar mevkilerine gelmenin başka yolları olmalı. Kendilerine tavsiyem; dürüst, ahlaklı ve vicdanlı bir siyaset izlemeleri. Dolayısıyla öyle iddia ettikleri gibi bir olay söz konusu değildir. Ben onlarla ilgili tezkere hazırlamış değilim, dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir iradem yok. Olsaydı dahi buna hukuken yetkili değilim."

"Seçmenlerimi yanıltmadım"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özbudun, AK Parti'ye geçmesine yönelik soru üzerine, "Aldığım oylar, alın terimle alınmış oylarımdır. Seçmenlerimi yanıltmadım. Onlara bu kampanya sırasında ne vadettiysem aynı vaatlerin arkasındayım." yanıtını verdi.

"Eğer bunu gayriahlaki bir tutum olarak değerlendiriyorlarsa, CHP'lilere şu soruyu sormak isterim, İYİ Parti listelerinden Antalya'dan milletvekili seçilen Aykut Kaya'yı neden CHP'ye aldılar?" ifadesini kullanan Özbudun, 1995'teki Anayasa değişikliğiyle milletvekillerinin bir siyasi partiden istifa ederek başka bir siyasi partiye geçmelerine olanak sağlandığını, kendisini de demokratik olan bir Anayasal hakkı kullandığını belirtti.

Başka bir soru üzerine ise Özbudun, şunları kaydetti:

"Dünyanın içinden geçmekte olduğu konjonktürde uluslararası ilişkilerin ne kadar önem taşıdığı ve bu çerçevede özellikle Trump'ın başkan seçilmesiyle içinde yaşadığımız coğrafyadaki dengelerin ne kadar hassasiyet arz ettiğini, bu süreç içerisinde cumhurbaşkanlığı makamında uzun yıllardır tecrübe kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın o makamda yer almasının daha doğru olacağına kanaat getirdim. Diğer partilerin liderlerinin bu süreçteki rollerinin aynı derecede etkili olmayacağına kanaat ettim ve bu kararı verdim."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Milletvekili, AK Parti, Politika, Antalya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa Komisyonu Başkanı Özbudun'dan 'CHP milletvekilleri hakkında tezkere hazırladığı' iddiasına yanıt Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Şırnak’ta 3 bölge 9 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi Şırnak'ta 3 bölge 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler

17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:09
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
01:32
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
00:53
Rize’de iki araç birbirine girdi 10 yaralı
Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı
00:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
00:16
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
00:01
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 18:47:35. #7.12#
SON DAKİKA: Anayasa Komisyonu Başkanı Özbudun'dan "CHP milletvekilleri hakkında tezkere hazırladığı" iddiasına yanıt Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.