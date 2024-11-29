Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için mali denetim kararı - Son Dakika
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Politika

Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için mali denetim kararı

Anayasa Mahkemesi\'nden 5 siyasi parti için mali denetim kararı

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Altın Çağ Partisi, Ülkem Partisi, Kuvayi Milliye Partisi, Yenilik Partisi ile Sevgi ve Saygı Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı için kesin hesaplarında mali denetim kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

29.11.2024 09:05
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Anayasa Mahkemesi'nin 5 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2820 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar" ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Buna göre yapılan incelemelerde 5 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Yayımlanan kararlarda Sevgi ve Saygı Partisi'nin 2021 yılı ve Kuvayi Milliye Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı kesin hesap incelemesinde partilerin gönderdiği kesin hesaba göre yapılan incelemeler sonucu Raportör Ömer Dursun tarafından heyete sunulan rapor incelendi.

Buna göre Sevgi ve Saygı Partisi'nin Genel Merkezinin 2021 yılı için ve Kuvayi Milliye Partisi Genel Merkezinin 2021 yılında ve kapanma kararı alınan 26.06.2022 tarihine kadar hiçbir gelir elde etmediği ve hiçbir giderde bulunmadığı görüldü. Kararda partilerin faaliyet yürüttüğü binaların parti mülkü veya kira olmasına; partilerin kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye gibi yönetim giderleri bulunması gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan inceleme sonucunda ise partilerin Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

HESAPLAR HEYET TARAFINDAN İNCELENDİ

Ayrıca Ülkem Partisi'nin 2021 yılı, Türkiye Altın Çağ Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı ile Yenilik Partisi'nin 2021 yılı kesin hesapları incelemeleri Raportör Ömer Dursun'un ilk inceleme raporuna göre heyet tarafından incelendi. Partilerin 2820 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesi gereğince kesin hesaplarının bir örneği Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundu olduğu tekrar hatırlatıldı. Ancak yayımlanan kararda partilerin belgelerinin parti yetkili organlarınca onaylanmamış olduğu ve Anayasa Mahkemesi tarafından incelenebilecek belge olamayacağı belirtildi. Kararda partilerin kesin hesaplarının incelenip birleştirilmediği ve onaylandığına dair kararı göndermediği tespit edildi. Partilerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69, 70 ve 74'üncü maddelerine aykırı davrandığı tespit edilirken, partilerin Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

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Son Dakika Politika Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için mali denetim kararı - Son Dakika

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