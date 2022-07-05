Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, "Yarın saat 11.00'de toplanacağız. Saat 11.00'de kararımızı vereceğiz" dedi.

Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için toplandı. Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, 4 dosya için Salihe Aydeniz, bir dosaya için Meral Danış Beştaş savunmada bulunduğunu belirterek, "Videoları izlettiler, kendilerinin veya partililerin çektiği videoları izledik, beyanlarda bulundular. Bunları inceleyeceğiz. Yarın saat 11.00'de toplanacağız. Saat 11.00'de kararımızı vereceğiz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Aydeniz'in polise yumruk attığına ilişkin tartışmalara değinerek, "O bir yumruktan ziyade kendini korumaya dönük bir refleks olarak ortaya çıktı. 7 tane suç duyurusu var" ifadelerini kullandı. - ANKARA