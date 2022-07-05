Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için toplandı - Son Dakika
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Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için toplandı

05.07.2022 17:57
Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için toplandı

Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, "Yarın saat 11.00'de toplanacağız. Saat 11.00'de kararımızı vereceğiz" dedi.

Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, "Yarın saat 11.00'de toplanacağız. Saat 11.00'de kararımızı vereceğiz" dedi.

Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için toplandı. Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, 4 dosya için Salihe Aydeniz, bir dosaya için Meral Danış Beştaş savunmada bulunduğunu belirterek, "Videoları izlettiler, kendilerinin veya partililerin çektiği videoları izledik, beyanlarda bulundular. Bunları inceleyeceğiz. Yarın saat 11.00'de toplanacağız. Saat 11.00'de kararımızı vereceğiz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Aydeniz'in polise yumruk attığına ilişkin tartışmalara değinerek, "O bir yumruktan ziyade kendini korumaya dönük bir refleks olarak ortaya çıktı. 7 tane suç duyurusu var" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Salihe Aydeniz, Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz için toplandı - Son Dakika

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