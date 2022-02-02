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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can Açıklaması - Son Dakika

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can Açıklaması

02.02.2022 17:04
Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can Açıklaması

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel adına HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun savunma yaptığını belirterek, "Yarın saat 14.00'te, dosyanın tekemmül ettiği görüldü, karar vermek üzere toplanacağız" dedi.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel adına HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun savunma yaptığını belirterek, "Yarın saat 14.00'te, dosyanın tekemmül ettiği görüldü, karar vermek üzere toplanacağız" dedi.

Ramazan Can, Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplantısından sonra gazetecilere açıklama yaptı. Can, Komisyonda Semra Güzel adına Filiz Kerestecioğlu'nun savunma yaptığını belirterek, "28 Ocak'a kadar süre vermiştik. Ardından 31 Ocak'a uzatmıştık. Bir saate yakın savunma yaptı. Arkadaşlarımızın sorularına karşılık cevaplarını verdi. Yarın saat 14.00'te, dosyanın tekemmül ettiği görüldü, karar vermek üzere toplanacağız" dedi.

Yetki belgesine ilişkin soruya Can, "Tiryaki'nin cep telefonuna Filiz Kerestecioğlu'nun görevlendirildiğine dair bir mesaj var. O telefon ile Anayasa Komisyonu üyesinin telefonunun aynı olduğunu gördük. Milletvekilleri ve komisyon uzmanı imzalarıyla tutanak altına aldık. Yetki belgesi olarak kabul ettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Filiz Kerestecioğlu, Ramazan Can, Anayasa, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can Açıklaması - Son Dakika


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