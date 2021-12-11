Ankara Büyükşehir 30 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam 270 bin metrekarelik 30 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde olan taşınmazları canlı yayında ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında Bilkent Şehir Hastaneleri bağlantı yollarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup, satış yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ne verilen 9 taşınmaz ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 taşınmazdan oluşan toplam 30 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 22-23 Aralık tarihlerinde yapılacak ihaleler ile konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan toplam 270 bin 446 metrekarelik arsa satışa sunulacak. Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 30 taşınmazın kapalı zarf usulü ile gerçekleştirileceği ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Toplam muhammen bedeli 610 milyon 933 bin 882 TL olan ihale, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 B-Blok 1. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak. - ANKARA