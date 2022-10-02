Vatandaşın 'cumhurbaşkanım' diye seslenmesi Mansur Yavaş'ı memnun etmedi - Son Dakika
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Vatandaşın 'cumhurbaşkanım' diye seslenmesi Mansur Yavaş'ı memnun etmedi

02.10.2022 11:51

'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması' programı için Ordu'ya giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş, "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" şeklinde seslendi. Yavaş ise vatandaşa dönüp, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" diye yanıt verdi.

Son zamanlarda adı muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için geçen isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Yavaş'ın adaylığına itirazımız olmaz" sözleri sonrasında konu tekrar gündeme gelmişti. Yavaş'a yakın isimler ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Hatta Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını açıkladığı şekilde yorumlanan "Benimle misiniz?" çıkışı sonrasında "Sizinleyiz genel başkanım" paylaşımı yapmıştı.

SOKAKTA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken Yavaş, Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programı için kente gitti. Yavaş'ın bir vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ordu sokaklarında yürüyen belediye başkanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM" HİTABINA SESSİZ KALMADI

O anlarda Yavaş'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Yavaş ise bir an duraksayıp vatandaşa "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" dedi.

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Son Dakika Politika Vatandaşın 'cumhurbaşkanım' diye seslenmesi Mansur Yavaş'ı memnun etmedi - Son Dakika


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