Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mızın başkent oluşunun 99. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Ankara haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı - Son Dakika

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