Ankara haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı - Son Dakika
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Ankara haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı

13.10.2022 12:08
Ankara haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı

Ankara haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mızın başkent oluşunun 99. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı - Son Dakika

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