Anneler Günü\'nde Huzurevi Ziyareti

08.05.2026 16:18
Fatma Betül Sayan Kaya, huzurevindeki anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı için geldiği kentte, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, onlara gül verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, hafta sonu kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla kendisinin de huzurevindeki annelerin ellerini öptüğünü ve onlarla sohbet edip, dertleştiğini söyledi.

Türkiye'de genç nüfusun azaldığını ifade eden Kaya, yaşlandıkça da huzurevi gibi ihtiyaçların arttığını belirtti.

Kaya, Antalya'daki yaşlıların deniz manzaralı odalarda güzel hizmet aldığını belirterek, "Yeni bir huzurevimiz, 3,5 yıllık bir huzurevi. Gerçekten çok güzel bakılıyor büyüklerimiz. Onların devletin şefkat elini üzerlerinde hissettikleri bu güzel binalarda en güzel hizmeti aldıklarını görünce mutlu oluyoruz." dedi.

AK Parti'nin insan odaklı sosyal politikalarıyla 7'den 70'e herkese hizmet ettiğini aktaran Kaya, AK Partili kadroların millete hizmetkar olmak için görevlere talip olduklarını kaydetti.

Yeni nesil sosyal politikalarla, yaşlı bakım sigortasıyla her kesime yönelik hizmet üretildiğini anlatan Kaya, "Çınarlarımız mutlu olsunlar, tecrübelerini aktarsın yeni nesillere, gençlere. Bu kuşaklar arası iletişim gerçekten çok önemli. Onların tecrübelerinden gençlerimizin istifade etmesi çok önemli. Bunun için de projeler üretiyoruz. Gençlerimizi büyüklerimizle buluşturduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projeleri var." diye konuştu.

Kaya, teşkilat üyelerinin pazar günü huzurevlerinde büyükleriyle buluşacaklarını ve Anneler Günü'nü kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

