Anneler Günü'nde Kırşehir'de Karanfil Dağıtıldı
Anneler Günü'nde Kırşehir'de Karanfil Dağıtıldı

10.05.2026 16:55
Anahtar Parti, Anneler Günü'nde Kırşehir'de vatandaşlara karanfil ve gül hediye etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Teşkilatı; Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek annelere karanfil ve gül hediye etti.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve parti üyeleri, cadde ve sokaklarda karşılaştıkları annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Vatandaşlarla sohbet eden teşkilat üyeleri, annelere karanfil ve gül takdim ederek günün anlam ve önemine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, annelerin toplumun temel taşı olduğunu belirterek; "Hayatımızın her anında fedakarlıklarıyla yanımızda olan annelerimizin kıymeti hiçbir zaman ödenemez. Anneler Günü vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve annelerimizin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, parti teşkilatı üyeleri gün boyunca kent merkezinde ziyaretlerini sürdürdü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

