ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 başkana "Aramıza hoş geldiniz" dedi.

CHP'den dün akşam saatlerinde istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye katıldı. Özdemir ile birlikte bir süre önce CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve yine dün akşam CHP'den istifa eden Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 başkanın rozetleri takıldıktan sonra "Aramıza hoş geldiniz" dedi. Başkanlara sahnede Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalya milletvekilleri eşlik etti.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da, Adem Tolunay Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğine başladı. 2014 yılındaki yerel seçimde CHP'den Konyaaltı Belediye Meclisi'ne, 2019 yılındaki yerel seçimde de Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde Meclis Üyesi seçildi. 2019- 2024 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yaptı. 2024 yılındaki seçimde Konyaaltı Belediye Başkan aday adayı oldu, gösterilmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi'nde Meclis Üyesi seçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği, Encümen Üyeliği, Harita Komisyonu Başkanı görevlerini yürütürken Muhittin Böcek'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasından sonra 11 Temmuz 2025'te yapılan oylama sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından başkanvekili olarak seçildi. Özdemir, evli ve 1 kız annesi, İngilizce biliyor.