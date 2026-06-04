Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişiklikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve ilçe hizmet biriminde görev değişikliğine gidildi. Başkanlık makamının onayıyla çok sayıda birimde yönetim kadroları yeniden şekillendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlıkları, şube müdürlükleri ve ilçe hizmet birimlerini içine alan görev değişiklikleri yapıldı. Başkanlık makamının onayıyla gerçekleştirilen düzenleme kapsamında bazı yöneticilerin görevleri sona ererken, birçok birime yeni isimler görevlendirildi.

Yapılan düzenleme kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Burçin Özkan'ın görevi sona erdirildi. Bu göreve Hakan Öztürk vekaleten getirildi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Ramazan Demir'in yerine Erdem Süngü görevlendirilirken, Güven Ulutekin ise Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevini asaleten üstlendi.

Belediyenin çeşitli şube müdürlüklerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Protokol Şube Müdürlüğü görevine Recep Gökmen atanırken, Murat Yavuz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kadrosuna geçti. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Hayat Ekici, AR-GE ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü görevine atanırken, boşalan göreve Hande Buldu vekaleten görevlendirildi. Öte yandan Hafriyat, Denetim ve İşletme Şube Müdürlüğü görevine Serkan Üstüntaş, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görevine ise Ahmet Erdağ vekaleten getirildi.

İlçe hizmet birimlerinde de değişiklik yaşandı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen görevlendirmeler kapsamında Demre İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü görevine Ümit Aydın vekaleten atanırken, Döşemealtı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğüne Özgür Hakan Çalışkan getirildi. Abdullah Alar ise mevcut görevlerine ek olarak Serik İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmeye başladı. Görev değişiklikleri kapsamında ayrıca Emre Varış da Stok ve Ambarlar Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yeni görevlendirmelerle birlikte çok sayıda birimde yönetim kadroları yeniden şekillendi. - ANTALYA