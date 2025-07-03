Antalya\'da Atıksu Arıtma Tesisi\'nin Kapasitesi İki Katına Çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini iki katına çıkaracak dev altyapı yatırımını sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin inşaat çalışmalarının 2026 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nde başlatılan kapasite artırımı çalışmalarını sürdürüyor.

Kapasite artışının yanı sıra tesisin tüm üniteleri, enerji verimliliği yüksek ekipmanlarla modernize edilerek daha çevreci ve sürdürülebilir hale getirilecek. Bu kapsamda anaerobik SİO-P havuzu dağıtma ünitesi, BİO-P havuzu, havalandırma havuzu, 4 adet son çökeltme havuzu, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, 2 adet köpük haznesi, trafo ve jeneratör ünitesi ile blower binası gibi yeni yapılar inşa edilecek. Mevcut yapılarda ise elektromekanik ekipmanlar yenilenecek.

Halihazırda ASAT tarafından sahada, son çökeltme havuzları ile geri dönüş ve fazla çamur pompa istasyonunda betonarme imalatlar; havalandırma havuzu, anaerobik BİO-P havuzları ve dağıtım yapısında ise kazı ve borulama çalışmaları da devam ediyor.

Arıtma kapasitesi iki katına çıkacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin günlük ortalama arıtma kapasitesi 75 bin metreküpten 150 bin metreküpe, maksimum kapasitesi ise 200 bin metreküp/gün seviyesine ulaşacak. Böylece tesis, yaklaşık 1 milyon kişilik nüfusa hizmet verebilecek bir yapıya kavuşacak. Antalya'nın çevre sağlığına önemli katkı sağlayacak bu stratejik yatırım tamamlandığında, ASAT tarafından kentte sürdürülebilir atıksu yönetimi açısından büyük bir adım daha atılmış olacak. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kredisiyle finanse edilen projenin inşaat çalışmalarının 2026 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor. - ANTALYA